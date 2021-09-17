İstanbul'da trafik durma noktasına geldi

İstanbul'da cuma akşamları kendini daha çok hissettiren trafik yoğunluğu yüzde 70'lere ulaşınca trafik durma noktasına geldi.

İstanbul'da iş çıkış saatinde toplu ulaşım araçları ve trafikte yoğunluk yaşanıyor. Cevizlibağ Metrobüs Durağındaki kalabalıkta sosyal mesafe kuralı hiçe sayılırken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre, trafik yoğunluğu saat 18.30 İtibariyle yüzde 70'e ulaştı.