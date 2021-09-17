  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. İstanbul'da trafik durma noktasına geldi

İstanbul'da trafik durma noktasına geldi

İstanbul'da trafik durma noktasına geldi

İstanbul'da cuma akşamları kendini daha çok hissettiren trafik yoğunluğu yüzde 70'lere ulaşınca trafik durma noktasına geldi.

İstanbul'da iş çıkış saatinde toplu ulaşım araçları ve trafikte yoğunluk yaşanıyor. Cevizlibağ Metrobüs Durağındaki kalabalıkta sosyal mesafe kuralı hiçe sayılırken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre, trafik yoğunluğu saat 18.30 İtibariyle yüzde 70'e ulaştı. 

Etiketler trafik istanbul felç
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Celal Şengör'ün taciz ettiği öğrencinin kim olduğu ortaya çıktı
Cüneyt Arkın sosyal medyayı salladı!
Anne olmak için gün sayan Aslışah Alkoçlar'dan hamilelik pozu
Avrupa Konseyi, Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala için Türkiye'ye süre verdi
Koronavirüs salgınında yeni dolandırıcılık yöntemi ''pes'' dedirtti
''Yarı insan yarı maymun çocuklar doğabilir'' demişti: Fatih Erbakan'dan yeni hamle
Erdoğan CHP'li belediyeleri böyle eleştirdi: ''Artık illerde sular akmıyor''
Müge Anlı canlı yayında gözyaşlarına boğuldu
Piyasalar yeni zirveye koşuyor! Dolar ve euro uçuşa geçti
Naz Mila'nın iç çamaşırlı paylaşımına tepki yağdı