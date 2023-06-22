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İstanbul'da tüyler ürperten olay! Kargaların attığı parmaklar polisi harekete geçirdi

İstanbul'da tüyler ürperten olay! Kargaların attığı parmaklar polisi harekete geçirdi
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İstanbul Eyüpsultan'da kargalar tarafından yere atılan kesik parmaklar polisi harekete geçirdi. Polis, bir serçe ve baş parmağın kime ait olduğunu belirlemek için çalışma başlattı.

Dünyanın en zeki kuşlarından biri olan kargaların bu kez dedektiflik özelliği ortaya çıktı. İstanbul Eyüpsultan'da yaşanan sıra dışı olayda, bir benzin istasyonunun güvenlik görevlisinin önüne bir serçe parmak bir de baş parmak düştü. Yapılan incelemede o parmakların bir insana ait olduğu tespit edildi.

PARMAKLARI YERE ATAN KARGALARDI
Ama asıl sürpriz sonradan ortaya çıktı. Olay soruşturulurken çok ilginç bilgiler de elde edildi. İddiaya göre baş ve serçe parmağı yere atan kargalardı. Ve bir iddiaya göre o kargalar besin olarak buldukları o parmakları yiyemeyince yere atmıştı. Polis cinayet soruşturması başlattı.

KAMERA KAYITLARI MERCEK ALTINA ALINDI
İlk bulgulara göre baş parmak bir ayağa, serçe parmaksa bir ele aitti. Show Haber'e göre parmaklar Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, gelecek sonuca göre kargaların yardımıyla polisler bir cinayeti aydınlatmış olacak. Kamera kayıtlarını mercek altına alan ekipler şimdi hem o vahşetin hem de delil toplayan dedektif kuşların izini sürüyor.

Etiketler istanbul karga cinayet
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