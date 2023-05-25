İstanbul'da ünlü AVM'de yangın!
İstinye'de bulunan alışveriş merkezinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.
İstanbul'un Sarıyer ilçesinde bulunan alışveriş merkezinin üst katında devam eden inşaat sırasında kaynak yapılırken yangın çıktı.
Dış cepheyi saran alevlere müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın kısa sürede söndürüldü.
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