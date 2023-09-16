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İstanbul'da vapurda korkunç saldırı kamerada

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İstanbul'da Boğaz hattına seyreden bir vapurda yolculuk yapan bir kişiye hayatının kabusunu yaşadı. Saçları uzun yolcuya arkadan yaklaşan bir saldırgan elindeki çakmağı bir anda ateşledi. O anlar saniye saniye kameralar tarafından görüntülendi.

İstanbul'da vapurda bir adam, başka bir yolcunun saçlarını yaktı. Yaşanan olay güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Olay, gündüz saatlerinde İstanbul'da Anadolu yakası ile Avrupa yakası arasında sefer yapan bir vapurda yaşandı.

İddiaya göre, aynı vapura binen iki yolcudan arka tarafta oturan yolcu, ayağa kalkarak ön koltukta oturan saçları uzun bir yolcunun saçlarını çakmakla yakmaya başladı. Saçlarının yandığını gören genç, saçlarını elleriyle söndürüp, şahsa yumruklarla saldırdı. İki yolcu arasında yaşanan yumruklu kavga vapurun içindeki güvenlik kamerasına yansırken, kavga vapurdaki diğer vatandaşların müdahalesiyle son buldu.

Etiketler istanbul vapur genç kız çakmakla yaktı
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