İstanbul'da yabancı uyruklu terör şüphelileri yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nce şehirde 8 farklı ilçede 15 adrese yönelik eş zamanlı olarak yapılan terör operasyonunda 16 yabancı uyruklu şüpheli yakalandı.

İstanbul'da DEAŞ, El Kaide, HTŞ/FEC/ENC gibi terör örgütleriyle irtibatlı şüphelilere ilişkin 8 ilçede operasyon yapıldı. Operasyon sonucunda 16 şüpheli yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan bilgilendirmede, terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yürütülen çalışmalarda; DEAŞ, EL Kaide, HTŞ/FEC/ENC gibi terör örgütleri ve çatışma bölgeleriyle İstanbul’da iletişim halinde olarak faaliyet yürüttükleri tespit edilen terör şüphelilerine yönelik çalışma başlatıldığı ifade edildi.

YABANCI TERÖRİST SAVAŞÇILAR YAKALANDI

Bu kapsamda yabancı terörist savaşçı olduğu anlaşılan şahısların yakalanması amacıyla İstanbul’da 8 ilçede 15 farklı adrese yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda toplam 16 yabancı uyruklu şahıs yakalanarak gözaltına alındı, yapılan aramalardaysa çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.