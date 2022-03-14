İstanbul'da yangın! Mahsur kalanlar var
Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesinin yanında bulunan inşaat alanında yangın çıktı. Üst katta bulunan işçiler mahsur kaldı. Olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi.
İstanbul’da bulunan Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin yanındaki inşaatta yangın çıktı.
İnşaatın üst katında bulunan işçiler mahsur kaldı.
Olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi.
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