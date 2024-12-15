  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. İstanbul'da yangın ve patlama paniği

İstanbul'da yangın ve patlama paniği

Güncelleme:

Beyoğlu'nda tek katlı gecekonduda gece saatlerinde çıkan yangında patlama meydana geldi. Patlama sonrası çevrede panik yaşandı. 

Yangın, saat 23.45 sıralarında Piyalepaşa Mahallesi Üst Baruthane Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, henüz bilinmeyen bir nedenle tek katlı gecekonduda yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın gecekondunun tamamına yayıldı. Yangını gören çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın esnasında gecekondu içerisinde bir patlama meydana geldi. Patlama sesi sonrası paniğe kapılan çevredeki vatandaşlar, kendilerini sokağa attı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın esnasında gecekonduda kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önledi. Yangında herhangi bir can kaybı veya yaralanma meydana gelmedi.

Beyoğlu'nda tek katlı gecekonduda gece saatlerinde çıkan yangında patlama meydana geldi. Patlama sonrası çevrede panik yaşandı. 

İHA

Etiketler beyoğlu gecekondu yangın patlama
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Simpsonlar'dan ekonomik çöküş kehaneti Simpsonlar'dan ekonomik çöküş kehaneti Bunu da duyduk: 6 kişilik aile aynı diş fırçasını kullanıyormuş Bunu da duyduk: 6 kişilik aile aynı diş fırçasını kullanıyormuş AK Parti il başkanlığı binasına molotoflu saldırı AK Parti il başkanlığı binasına molotoflu saldırı MHP asgari ücret için ilk kez rakam verdi MHP asgari ücret için ilk kez rakam verdi Ankaralı Turgut hayatını kaybetti Ankaralı Turgut hayatını kaybetti Ankaralı Turgut'un vasiyeti yürek dağladı Ankaralı Turgut'un vasiyeti yürek dağladı Yeni haftanın hava durumu belli oldu Yeni haftanın hava durumu belli oldu Esad düştükten sonra ülkesine giden Suriyeli sayısı belli oldu Esad düştükten sonra ülkesine giden Suriyeli sayısı belli oldu Şam'da tüyler ürperten görüntüler Şam'da tüyler ürperten görüntüler Esad'ın askerlerinin akıbeti belli oldu Esad'ın askerlerinin akıbeti belli oldu
En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? AK Parti'nin masasındaki rakam ortaya çıktı En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? AK Parti'nin masasındaki rakam ortaya çıktı Garanti süresi dolan arızalı televizyon için değişim kararı Garanti süresi dolan arızalı televizyon için değişim kararı Annesini poşetle boğdu, kardeşini tabancayla öldürdü Annesini poşetle boğdu, kardeşini tabancayla öldürdü 3 milyon kişinin su ihtiyacını karşılayan barajda durum vahim 3 milyon kişinin su ihtiyacını karşılayan barajda durum vahim Buda'nın eli, havyar limonu... Burası Türkiye'nin en sıra dışı bahçesi Buda'nın eli, havyar limonu... Burası Türkiye'nin en sıra dışı bahçesi Polis çakar kullananlara cezayı çaktı Polis çakar kullananlara cezayı çaktı Sınırdaki çadır kentten geriye bu görüntüler kaldı Sınırdaki çadır kentten geriye bu görüntüler kaldı Duruşma salonundaki silahlı saldırıdan kahreden haber Duruşma salonundaki silahlı saldırıdan kahreden haber