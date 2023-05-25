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  4. İstanbul'da YHT hattında korkunç anlar!

İstanbul'da YHT hattında korkunç anlar!

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İstanbul Kadıköy Söğütlüçeşme tren istasyonunda, temizlik yaparken elindeki sopa yüksek gerilimli kabloya temas eden işçi elektrik akımına kapıldı. Yaralanan işçi hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Söğütlüçeşme YHT istasyonunda İbrahim K. isimli işçi, trenin ön camını temizlerken elindeki sopanın yüksek gerilim hattının geçtiği kabloya temas etti. Elektrik akımına kapılan işçi yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından işçi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

İHA

Etiketler yüksek hızlı tren işçi elektrik akımı ölüm korkunç ölüm
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