İstanbul'da zincirleme kaza: 1 sürücü yaralandı
İstanbul Bağcılar'da Basın Ekspres yolunda 4 otomobilin karıştığı zincirleme kazada bir sürücü yaralandı.
Kaza, saat 19.30'da Basın Ekspres yolu Bağcılar mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği otomobil, önünde başka otomobile çarptı. 4 otomobilin birbirine girdiği zincirleme kazada bir sürücü yaralandı. Arkadaşlarının yardımıyla araçtan çıkarılan yaralı gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Polis kazaya ilişkin çalışma başlattı.(DHA)
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