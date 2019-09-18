İstanbul'daki fabrika yangınında büyük patlama: Yaralılar var!

Orhanlı Deri Organize Sanayi Bölgesi Deri Yan Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren Ema Kimya Sistemleri-Huntsmann'a ait fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Zaman zaman patlamaların da yaşandığı yangının sıçraması nedeniyle alev alan itfaiye aracındaki yangın da ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Geniş bir alan üzerine kurulu fabrikadaki yangın fabrika otoparkın da bulunan araçlara da sıçradı.

Rüzgar nedeniyle de yangına güçlükle müdahale eden itfaiye ekipleri söndürme çalışmaları sırasında zor anlar yaşadı.

PATLAMA ANI KAMERADA:

Zaman zaman patlamaların da yaşandığı yangının sıçraması nedeniyle alev alan itfaiye aracındaki yangın da ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

PATLAMALAR NEDENİYLE YARALANANLAR VAR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Ali Karahan, yangında yaralı veya can kaybı olmadığını açıklamıştı ancak söndürme çalışmaları sırasında yaşanan patlamada yaralananların olduğu öğrenildi.

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15 ARAÇ ALEVLER İÇERİSİNDE KALDI

İHA muhabiri Halit Aslan'ın canlı yayında aktardığı bilgilere göre, yangınla birlikte peş peşe patlamalar yaşanırken, bölgede bulunan 15 araç alevler arasında kaldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Ali Karahan, yangında yaralı veya can kaybının olmadığını belirterek, "Yangına 48 araç 138 personelle müdahale yapılıyor. Diğer fabrikalara sirayet önlenmeye çalışılıyor. Kimyasal malzemeler nedeniyle ara sıra patlamalar oluyor" dedi.