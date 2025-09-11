İstanbul'daki korkunç kazanın görüntüleri ortaya çıktı

İstanbul Ümraniye'de otomobilin İETT otobüsüne çarpıp takla atması sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandığı trafik kazasının görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, şoförün çarpmanın etkisiyle otobüs camına sıkıştığı ve bir süre bu şekilde ilerlediği görülüyor.

Kaza, akşam saatlerinde İstanbul'un Ümraniye ilçesi Küçüksu Caddesi'nde yaşandı. İddialara göre, aşırı süratli şekilde seyir halinde bulunan otomobil sürücüsü M.G., direksiyon hakimiyetini kaybederek İETT otobüsüne çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otomobil takla atarken, sürücüsü ise araç içinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçtan ağır yaralı olarak çıkarılan M.G., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

M.G. idaresindeki aracın İETT otobüsüne çarpma anına ait görüntüler ise kazanın boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi. Görüntülerde, çarpmanın etkisiyle şoförünün yan cama fırlayarak takıldığı ve otobüsün bir süre bu şekilde ilerlediği görülüyor.

Şans eseri kazayı hafif yaralı olarak atlatan otobüs şoförünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri tarafından kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

İHA