İşten kovulunca ortalığı birbirine kattı

İstanbul Esenyurt'ta iddiaya göre çalıştığı berber dükkanından kovulan P.S. yanına bıçak alıp patronuyla kavga etti. Kavgada P.S. ve yanındaki arkadaşları kaçarken, iş yeri sahibi ile ortağı karakola giderek şikâyetçi oldu.

Olay, geçtiğimiz Pazartesi günü Esenyurt İncirtepe Mahallesi İnönü Caddesi'nde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. P.S., çalıştığı berber dükkânından kovulduğunu öğrenince sinir krizi geçirdi. Dükkân içerisinde bulunan diğer çalışanlara bağırıp hakaretler etti. S., iddialara göre iki arkadaşıyla dükkân sahibinin çalışanlara tahsis ettiği lojmana gitti. S. lojmandaki arkadaşlarına "Savaş çıkacak birazdan herkes mevziisini alsın" diyerek yatağının altında sakladığı bıçağı aldı. P.S. ve arkadaşları yanlarına aldıkları bıçaklarla dükkanın önüne giderek patronu beklemeye başladı. Olay yerine gelen dükkân sahibi A.G.K. ve arkadaşları konuşarak sorunu çözmek istedi. Ancak S. ve arkadaşlarının yanındaki bıçakları görünce iki grup arasında arbede yaşandı. Yaşanan arbedede Karahan ve arkadaşlarıyla kavga eden P.S.'ın arkadaşları kaçmaya çalıştı. S. ile bir arkadaşı kaşından yaralandı. Kavgayı gören mahalle sakinleri polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay sonrası A.G.K. ile ortağı karakola giderek şikâyetçi olurken, P.S. ile arkadaşları memleketleri Adana'ya gittiği öne sürüldü.

DHA