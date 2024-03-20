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İTÜ kampüsünde patlama ve yangın: 1 kişi yaralandı

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Şişli'de İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Taşkışla Kampüsü’nde elektrik panolarında patlama ve yangın meydana geldi. Patlama sırasında 1 personel bacağından yaralandı.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Taşkışla Kampüsü Mimarlık Fakültesi'ndeki elektrik panolarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın sırasında panolarda patlama meydana geldi. Fakültede çalışan 1 kadın bacağından ve ellerinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yanan panolara müdahale ederken, sağlık ekipleri, yaralanan kadını ambulansla hastaneye götürdü. Yangınla ilgili inceleme devam ediyor.

 

DHA

Etiketler İTÜ İstanbul Teknik Üniversitesi yangın patlama elektrik panosu
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