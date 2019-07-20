İTÜ'de kazanan veliler ve öğrenciler oldu!

İstanbul Teknik Üniversitesi KKTC Eğitim ve Araştırma yerleşkeleri, temelleri 2010`da atılmış ve eğitim hayatına 2012`de başlamıştı. İTÜ Rektörlüğü'ne bağlı bir yapı olarak eğitimlerini sürdüren kurum, KKTC`de Gazimağusa ve yenierenköy bölgelerinde yerleşkeler inşa etmeyi planlamıştı.

Fakat Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) hükümeti, Yenierenköy'de İTÜ'ye kampüs kurulması için tahsis edilen 600 dönümlük araziyi, sözleşme şartlarını yerine getirmediği gerekçesiyle İTÜ'den geri aldı.

Yurt gazetesinden Tolga Kaan Ateşli'nin haberine göre geri alınma sebebi ise arsa tahsis edildiği günden beri inşaata başlanmamış olmasıydı. Bu sırada okul uluslararası oluşumlar tarafından standardize edilmiş ve uluslararası sözleşmeler ile eğitim içerikleri belirlenmiş Denizcilik bölümlerinden (Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği, Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği, Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği) öğrenci almaya devam etti. Halihazırda Gazimağusa`da bulunan harabeden çevrilmiş binalarda 1 yıllık hazırlık eğitimi verilmekte ve hazırlık eğitimini tamamlayan öğrenciler İTÜ`nün İstanbulda bulunan ilgili kampüslerinde eğitime devam etmekte idi.

ÖĞRENCİ VE VELİLERİN DİRENİŞİ SONUÇ VERDİ

Kampüsün KKTC'ye taşınmasının uygun olmayacağını dile getiren ve Tüm Öğrenci Velileri İşbirligi Derneği çatısı altında mücadeleye başlayan öğrenci ve velilerin çabaları karşılık buldu. Rektörlük bir açıklama yayımlayarak sürecin iptal edildiğini dile getirdi.