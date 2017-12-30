İYİ Partili Milletvekili Halaçoğlu trafik kazası geçirdi
İYİ Partili Milletvekili Halaçoğlu trafik kazası geçirdi
Bu fotoğrafla akıllara kazınmıştı... Büyük rezalet !
Bu fotoğrafla akıllara kazınmıştı... Büyük rezalet !
Liselere geçiş sınavı tarihi belli oldu
Liselere geçiş sınavı tarihi belli oldu
2018 yılı nasıl geçecek ? İşte kehanetler...
2018 yılı nasıl geçecek ? İşte kehanetler...
ByLock tuzağı için yeni KHK geliyor !
ByLock tuzağı için yeni KHK geliyor !
Cumhuriyet gazetesi davasında flaş gelişme
Cumhuriyet gazetesi davasında flaş gelişme
Emniyet'ten yılbaşı yasağı ! O ilçelere giremeyecekler
Emniyet'ten yılbaşı yasağı ! O ilçelere giremeyecekler
Sudan ucuz ! 3 liraya 500 kilometre yol gidiyor
Sudan ucuz ! 3 liraya 500 kilometre yol gidiyor
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 30 Aralık 2017 09:01

İYİ Partili Milletvekili Halaçoğlu trafik kazası geçirdi

İyi Parti Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu ile eşi Fatma Nur Halaçoğlu'nun, Tem Otoyolu'nda Edirne istikametinde seyir halindeyken, Kurtköy mevkiinde trafik kazası geçirdiği öğrenildi.

İYİ Partili Milletvekili Halaçoğlu trafik kazası geçirdi
A+ A-

İyi Parti Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu ile eşi Fatma Nur Halaçoğlu'nun, Tem Otoyolu'nda Edirne istikametinde seyir halindeyken, Kurtköy mevkiinde trafik kazası geçirdiği öğrenildi. Halaçoğlu ve eşinin hafif şekilde yaralandığı belirtildi. 

Kazanın, TEM Otoyolu Kurtköy mevkiinde Edirne istikametindeki Mehmetçik Vakfı Tesisleri yakınında dün gece saat 02.30 sıralarında meydana geldiği öğrenildi. Bir görgü tanığının iddiasına göre, İyi Parti Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu ve eşi Fatma Nur Halaçoğlu'nun içinde bulunduğu otomobil, seyir halinde ilerleyen bir kamyonete henüz bilinmeyen bir nedenle arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonet yan devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, kamyonet sürücüsü ve yanında bulunan kişiye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralıları ambulansla hastaneye kaldırdı. 

Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu ve eşinin ise kazadan hafif sıyrıklarla kurtulduğu belirtildi.

GÖRGÜ TANIĞI: MİLLETVEKİLİ VE EŞİ AYAKTAYDI

Kazanın hemen ardından olay yerinde olduğunu belirten ve ismini vermek istemeyen bir vatandaş, yaşananları şöyle anlattı: "Gece 02.30 sıralarıydı. Yoğun bir ses duyduk. O yana doğru koştuk. Otobanda vekil olduğunu sonradan öğrendik. Vekilimiz kamyona arkadan çarpmış. Kamyoncuyu yaralı gördük, yerdeydi. Bir arkadaşı daha vardı yanında yaralı. Milletvekilinin yanında eşi vardı. Onlar iyiydi, ayaktaydılar yani. Kamyoncu yerdeydi, yaralıydı. Yarasının durumunu tam olarak bilmiyorum. Ambulansa biz olay yerine varana kadar haber verilmişti zaten. Yaralılar hastaneye götürüldü." 
Bu arada, İyi Parti'nin twitter hesaplarından, Halaçoğlu ve eşi için geçmiş olsun dileklerinde bulunuldu.

 

trafik kazası , Yusuf Halaçoğlu
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM