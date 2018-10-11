İzmir Adliyesi'nde gaz kaçağı: 22 kişi hastaneye kaldırıldı

İzmir Adliyesi'nde gaz kaynaklı olduğu sanılan zehirlenme meydana geldi. İzmir Adliyesi'ne çok sayıda ambulans sevk edilirken, bina tamamen boşaltıldı. Gazdan etkilenen 22 kişi hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan 1 kişinin ise yoğun bakımda olduğu kaydedildi.

Adliye binasının alt katında gaz sızıntısı olduğu bilgisi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye aracı, ambulans ve AFAD ekibi gönderildi.



Bina tedbir amaçlı boşaltıldı, duruşmalar yarıda bırakıldı.

Gazdan etkilenenler Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi ile Tepecik Eğitim ve Araştırma hastanelerine kaldırılırken 3 polise ise adliye önündeki ambulansta oksijen verildi.

Adliyeye, gazın tahliyesi için büyük fanlar gönderildi.

22 KİŞİ, EGE ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ’NDE TEDAVİ ALTINDA

İzmir Adliyesi’nde, yangın tüplerinin periyodik bakımı sırasında sızan karbondioksit nedeniyle zehirlenen 22 kişi, Ege Üniversitesi Hastanesi’nde tedaviye alındı. Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, hastanede tedavi altında olanları ziyaret etti.

Ziyaretin ardından gazetecilere açıklama yapan Budak, 5’i polis, 2’si sağlık görevlisi toplam 22 kişinin tedavi altında olduğunu söyledi. Budak, 1 kişinin hastaneye getirilirken, kalbinin durduğunu, yapılan müdahalenin ardından hayata döndürüldüğünü belirterek, "Şu anda genel anlamda stabiller. 1 vatandaşımızın durumu ağır. Kontrol altındalar. Stabil olanları da bir başka odaya alıyoruz. Ben çok geçmiş olsun, diyorum. Üniversite olarak dekanlığımız, başhekimliğimiz, bütün acil servis, ana bilim dalı seferber oldu" dedi.

1 KİŞİ YOĞUN BAKIMDA

Durumun genel anlamda kontrol altında olduğunu aktaran Prof. Dr. Budak, durumu ağır olan 1 kişinin yoğun bakımda olduğunu belirterek, "Yoğun bakımda olan hasta, kalp masajı yapılan kişi. Toparladı şu anda, kalp masajı yapılmıyor; ama solunum yetmezliği var" diye konuştu.

Gazdan etkilenen sağlık ekibinden 112 Acil Servis ambulans şoförü Mesut Minaz’ın, adliyede fenalık geçirenlere müdahale ederken, rahatsızlanan Paramedik (ATT) görevlisi Nur Gürbulak’ı dışarı çıkardığı ardından 5 kişiyi daha dışarı çıkarırken, gazdan etkilendiği öğrenildi.

YANGIN TÜPLERİNİ DEĞİŞTİREN KARDEŞLER DE ZEHİRLENMİŞ

İzmir Adliyesi'nde, yangın tüplerinin periyodik bakımı sırasında sızan karbondioksit nedeniyle Salih (47) ile kardeşi Osman Cemil Ataoğlu (42) da hastanelik oldu. Eskiyen ve boşalan tüpleri değiştirmek için adliyeye gelen Ataoğlu kardeşler, burada çalıştıkları sırada meydana gelen gaz sızıntısı sonrası fenalaştı. İhbarla adliyeye gelen sağlık görevlileri, kalbinin durduğu belirlenen işçi Salih Ataoğlu'na müdahele etti. Hayata döndürülen Ataoğlu, ambulansla Ege Üniversitesi (EÜ) Hastanesi'ne kaldırıldı. Teknisyen Osman Cemil Ataoğlu ise ambulansla İzmir Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.



Kardeşlerin yakınlarından bazıları, Tepecik Hastanesi'ne giderken, bazıları da EÜ'ye geldi. Baba İbrahim Ataoğlu, "Oğullarım adliyenin boş kalan ve eskiyen tüplerini değiştirmek isterken, sızan gazdan etkilendi. Oğlum Osman Cemil Ataoğlu'nun durumu iyi ama şekeri olduğu için kontrol altında tutuluyor. Diğer oğlum Salih Ataoğlu'nun da doktorlar durumunun iyi olduğunu söyledi. Ciğerleri temizleniyor" diye konuştu.

Oğullarına üzülüp, gözyaşı dökerken, fenalaşan anne Hatice Ataoğlu'na ise Ege Üniversitesi Hastanesi'nde sağlık görevlileri müdahale etti. Hatice Ataoğlu'nun tansiyonunun yükseldiği öğrenildi.

BİNAYA GİRİŞ-ÇIKIŞLAR BAŞLADI

İzmir Adliyesinde yaşanan gaz sızıntısı sonrasında değerlerin normale dönmesi üzerine çalışanlar binaya alındı, mesai tekrar başladı.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada '"Adliyemizde yangın söndürme tüplerinin periyodik bakımı sırasında gaz kaçağı meydana geldi" denildi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı konuya ilişkin soruşturma başlattı.

İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, konuyu yakından takip ettiklerini, gaz sızıntısının söz konusu olduğunu, olaya ilişkin herhangi bir sabotaj ihtimali bulunmadığını belirtti.

BAKAN GÜL'DEN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İzmir Adliyesinde yaşanan gaz kaçağı olayına ilişkin sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından paylaşımda bulundu. Gül, paylaşımında, "İzmir Adliyemizde yangın söndürme tüplerinin bakımı esnasında meydana gelen gaz kaçağından etkilenerek tedavi altına alınanlara ve tüm adalet mensuplarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadesini kullandı.