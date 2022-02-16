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İzmir'de 43 kaçak göçmen kurtarıldı, 35 kaçak göçmen yakalandı

İzmir'de 43 kaçak göçmen kurtarıldı, 35 kaçak göçmen yakalandı

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen lastik bottaki 35 kaçak göçmen yakalandı, 

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen lastik bottaki 35 kaçak göçmen yakalandı, Çeşme ve Dikili açıklarında ise Yunan unsurlarınca Türk karasularına itilen lastik bot içerisindeki 43 göçmen de kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Dikili açıklarında dün saat 08.35 sıralarında lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu, Yunan unsurlarınca Türk karasularına itilen 16 kaçak göçmen kurtardı.

Çeşme açıklarında da kaçak göçmen olduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, bugün 02.00 sıralarında hareketli lastik bot içerisindeki 35 kaçak göçmeni yakalarken, 03.00 sıralarında ise Yunan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 27 kaçak göçmeni kurtardı.
Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Etiketler izmir göçmen yakalanma
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