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  4. 02 Şubat 2020 14:25

İzmir'de aşırı hız faciası: 2 ölü

İzmir'in Tire ilçesinde aşırı hız nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkarak karşı şeride geçen otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti.

İzmir'de aşırı hız faciası: 2 ölü
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Tire'de pastane işleten evli ve 1 çocuk babası Yasin Öztürk (28) ile arkadaşı İbrahim Doğan (28), dün saat 02.00 sıralarında otomobille gezintiye çıktı. Tire'den Bayındır yönüne giden İbrahim Doğan yönetimindeki 09 DN 388 plakalı otomobil, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda geldiğinde aşırı hız nedeniyle sürücüsünün kontrolden çıktı.

Savrulan otomobil karşı şeride geçip yol kenarındaki tümseğe çarparak durabildi. Sürücü Doğan ve Öztürk, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Acı haberi alarak kaza yerine gelen Doğan ve Öztürk'ün yakınları gözyaşlarına boğuldu. Yapılan incelemenin ardından iki arkadaşın cansız bedeni, morga kaldırıldı.

DHA

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