İzmir'de bir mucize daha! ''Çok korkuyorum elimi tutar mısın?''

Ege Denizi’nde, Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde Bayraklı ilçesinde Rıza Bey Apartmanı çöktü. Depremde, 16 yaşındaki İnci Okan ve köpeği Fıstık da enkaz altında kaldı. Enkazda arama kurtarma çalışması yürüten ekipler, önce İnci Okan’ın köpeği, Fıstık’a ulaştı. Ardından da depremden yaklaşık 17 saat sonra saat 08.00 sıralarında İnci Okan’a ulaştı. Enkazdan yaralı kurtarılan İnci Okan, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

"ABLA ÇOK KORKUYORUM... ELİMİ TUTAR MISIN?"

Enkaz altında kalan İnci'nin kurtarılmayı beklerken, “Abla çok korkuyorum... Elimi tutar mısın?" sözleri gündeme oturdu.

Kurtarma görevlisi bir yandan İnci’yi sakinleştirirken, diğer yandan damar yolu açarak ilk müdahaleyi enkaz altında yaptı.