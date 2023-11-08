İzmir’de DHKP-C operasyonu: 17 gözaltı

İzmir’de terör örgütü DHKP-C'ye yönelik yapılan operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı. 2 şüphelinin de yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca DHKP-C içinde faaliyet gösterdiği ve terör örgütü propagandası yaptığı öne sürülen 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 17'si, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. İki şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi. AA