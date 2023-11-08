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İzmir’de DHKP-C operasyonu: 17 gözaltı

İzmir’de DHKP-C operasyonu: 17 gözaltı
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İzmir’de terör örgütü DHKP-C'ye yönelik yapılan operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı. 2 şüphelinin de yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

 İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca DHKP-C içinde faaliyet gösterdiği ve terör örgütü propagandası yaptığı öne sürülen 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

 Şüphelilerden 17'si, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

İki şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

AA

Etiketler izmir gözaltı operasyon dhkp-c
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