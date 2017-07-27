İzmir'de kabus; 2 bin kişi tahliye edildi

İzmir’in Bayındır ilçesinin Lütuflar ve Kızılkeçili köyleri arasında çıkan orman yangını geceden beri devam ediyor. Yangın Turgutlu sınırına ulaşırken, Kabaçınar köyündeki vatandaşların tahliye edileceği öğrenildi. Ormanlık alanda çıkarak Manisa'ya sıçrayan yangın, etkisini sürdürüyor. Geniş bir alana yayılan yangına, sabahın ilk ışıklarında havadan müdahale başladı. Yine İzmir Urla ve Aliağa'da da orman yangınları var.



Bayındır ilçesinin Lütuflar ve Kızılkeçili köyleri arasında çıkan orman yangınında yaklaşık 100 hektarlık alan küle döndü. Söndürme çalışmalarının devam ettiği yangın Turgutlu sınırına ulaştı.

TURGUTLU´DA İKİ MAHALLE TAHLİYE EDİLDİ

Yangını söndürme çalışmaları sürerken, alevler rüzgarın da etkisiyle hızla yayılarak Manisa’nın Turgutlu İlçesi’nde de etkili olmaya başladı.

Turgutlu’daki Kırsal Kabaçınar ve Karaköy mahallelerinde oturan yaklaşık 2 bin kişi, Büyükşehir Belediyesi’ne ait otobüslerle Dağmarmara bölgesindeki Niyazi Üzmez Ortaokulu’nun bahçesinde kurulan toplanma merkezine taşındı.

Buradan da vatandaşlar yakınlarının yanlarına yerleşmek üzere, çevredeki kırsal mahallelere götürüldü. Bir kısmı da ilçe merkezine götürülerek öğrenci yurtlarına yerleştirildi.

Yangını söndürme çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Vatandaşların yoğun dumandan etkilenmemesi adına tahliye kararı alındığı öğrenildi. Öte yandan diğer bir sınır köyünde de Jandarma ekipleri Karaköy halkına da uyarılarda bulunuyor.

ALİAĞA’DA KIZILÇAM ORMANI YANDI

İzmir’in Aliağa ilçesinde, çıkan yangında 1 hektarlık kızılçam ormanı küle dönerken, alevler havadan ve karadan müdahale ile güçlükle söndürülebildi.

Aliağa’nın kırsal Samurlu Mahallesi, Yarendağı Mevkisi’ndeki, çam ağaçları ile kaplı ormanlık alanda yangın çıktı. Alevler, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı. Bölgeye, Menemen Orman İşletme Şefliği’ne ait 9 arazöz, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait 3 helikopter, İzmir Büyükşehir İtfaiyesi ile Aliağa İtfaiye Grubu sevk edildi. Havadan ve karadan 1.5 saat süren müdahale ile yangın daha fazla büyümeden güçlükle söndürüldü. İlk belirlemelere göre 1 hektarlık kızılçam ormanı zarar görürken, yangının çıkış nedeninin araştırıldığı bildirildi.

URLA’DA ORMAN YANGINI

İzmir’in Urla İlçesi’nde henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı. Yangını söndürmek için havadan ve karadan çalışmalara başlandı. Urla’da bugün akşam saatlerinde, Mersin Boğazı ile Deve Deresi mevkisi yakınındaki makilik ve ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın, rüzgarın da etkisiyle yangın büyüdü. İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahaleye başladı. 2 amfibi uçak, 3 yangın söndürme helikopteri, 20 arazöz ve yer ekiplerinin yanı sıra çevre belediyelerden itfaiye araçları ve su tankerleriyle alevlere müdahale ediliyor.

Yangın sırasında, bölgedeki rüzgar enerjisi santralleri türbinlerinden birinin de zarar gördüğü öğrenildi.

İZMİR’DEKİ YANGINA HAVADAN MÜDAHALE BAŞLADI

İzmir’de ormanlık alanda çıkarak Manisa’ya sıçrayan yangın, etkisini sürdürüyor. Geniş bir alana yayılan yangına, sabahın ilk ışıklarında havadan müdahale başladı.

Bayındır’ın Kızılkeçili ile Ovacık mahalleleri arasında bulunan Lütuflar mevkisinde çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılmaya devam ediyor. Manisa’nın Turgutlu ilçesine sıçrayan yangına çok sayıda itfaiye ekibi, 90 arazöz, 5 dozer, 20 su tankeri ve çevre illerden gelen takviye personelinin söndürme çalışmaları sürüyor.

Öte yandan, havanın kararması nedeni ile durdurulan havadan müdahale, sabahın ışıklarında tekrardan başladı.