İzmir'de orman yangını

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangında 5 hektara yakın alan zarar gördü.

İlçeye bağlı Örnekköy Sancaklı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alevler rüzgarın da etkisiyle büyüyerek geniş bir bölgeyi kapladı.

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangınla ilgili söndürme çalışmalarına Manisa ve çevre ilçelerden de destek verildi.

Orman Bölge Müdürlüğünün alevlere 20 arazöz ve 5 su tankeri ile müdahalede bulunduğu öğrenildi.

Makilikte başlayıp ağaçlandırma sahasına sıçrayan yangını yaklaşık 3 saatte kontrol altına alan ekiplerin soğutma çalışması sürüyor. Bu çalışma için 5 dozer, 5 helikopter ve bir uçak takviyesi yapıldı.

Bölgede 5 hektara yakın alanda zarara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.