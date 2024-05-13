Yine bir büyücü rezaleti: Öz kızı için büyü yaptırmak isteyince...

Ankara'da yaşanan olayda, evden kaçan kızını geri getirmek için büyücü olduğunu iddia eden bir kişiye başvuran kadın, kızı eve dönmeyince soluğu mahkemede aldı.

Ankara'da sevgilisiyle kaçan kızını eve döndürmek isteyen M.K.(42) büyücü tuzağının kurbanı oldu. Arkadaşının 'senin kızın kaçacak kız değildi, bunun altında muhtemelen bir şey yatıyor. Bildiğim bir hoca var' deyince kapısına gittiği Ç.D., kızında büyü olduğunu söyleyerek büyüyü bozdurma karşılığında 30 bin lira aldı. Ancak M.K., kızı eve dönmeyince şikayetçi oldu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 'Hayrına yaptım. Para almadım' diyen Ç.D. hakkında 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı. Ankara'nın Mamak ilçesinde yaşayan M.K., kızının sevdiği kişiyle kaçtığını kızına büyü ya da muska mı yapıldığını öğrenmek için çevresindekilere bu işlerle ilgilenen biri olup olmadığını sordu. Bir müddet sonra bir hastanede görevli arkadaşı Ç.D. M.K.'yı arayarak, "Senin kızın kaçacak kız değildi, muhtemelen bunun altında bir şey yatıyor. Benim bildiğim bir hoca var, istersen senin kızı ona gösterelim" dedi.

'2 GÜN İÇİNDE EVE DÖNECEK'

Sabah gazetesinden Dilhan Dumanoğlu haberine göre, M.K., Ç.D.'nin bu isteğini kabul etti. Birlikte Altındağ ilçesinde bir hocaya gittiler. Ç.D. kendisinin aracı olduğunu hocanın 30 bin lira istediğini ücreti kabul ederse büyüyü bozduracağını ve en geç iki gün içinde kızının eve döneceğini söyledi.

Ç.D.'nin bu isteğini de kabul eden M.K., şüpheliyle Ulus semtinde buluşarak 30 bin lirayı elden teslim etti. Bir süre sonra Ç.D.'yi arayan M.K., konuştuklarının hiçbirinin olmadığını kızının eve dönmediğini belirterek, parasını geri istedi.

Ç.D.'nin parasını vermeyeceğini söylemesi üzerine aralarındaki WhatsApp yazışmalarını da kanıt gösteren M.K, şikayetçi oldu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ç.D. hakkında 'Dini inanç ve duyguların istismarı suretiyle dolandırıcılık' suçundan 10 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

Sabah Gazetesi