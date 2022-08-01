İzmir'de orman yangını
İzmir’in Dikili ilçesinde ziraat arazisinde çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
İzmir'in Dikili ilçesinde, tarım alanında yangın çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Yangın, saat 18.15 sıralarında Çandarlı- Dikili yolu mevkisindeki tarım alanında, henüz bilinmeyen nedenle çıktı.
Yangını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 3 helikopter, 2 uçak ve 11 arazöz sevk edildi.
Yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.
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