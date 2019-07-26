İzmir'de palet deposunda yangın ! Dumanlar gökyüzünü kapladı

İzmir'in Bornova ilçesi Pınarbaşı semtindeki palet fabrikasının üretim ve depo alanında çıkan yangın kısa sürede büyüyerek tüm binayı sardı. İtfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin müdahale ettiği yangını söndürmek için helikopterler de kullanıldı. Yangın yaklaşık 2 saatte kontrol altına alınırken, bölgeye 500 metre mesafede olan barınakta kalan 80 köpek dumandan etkilenmemeleri için farklı bir alana alındı.



Bornova Pınarbaşı 7405/1 Sokak'taki ahşap palet fabrikasının depo ve üretim bölümünde, saat 09.45 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Ahşap malzemelerin tutuşmasıyla alevler kısa sürede deponun tamamını kaplarken, yangını fark eden işçiler ve çevre iş yerlerinde çalışanlar, söndürmek için müdahalede bulundu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis, çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de hazır bekledi. Polisin sivil araç geçişine kapattığı bölgede itfaiye ekiplerinin bir kısmı, yangının diğer palet, kimya ve plastik fabrikalarına sıçramasını engellemek için önlem aldı. Ardından başlatılan söndürme çalışmasında özel kimyasalların karıştırıldığı köpüklü sıvı kullanıldı. Çalışmalara, Orman Bölge Müdürlüğü'nden takviye ekipler gönderildi. Yangını söndürmek için helikopterlerle de havadan müdahalede bulunuldu. 2 saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı. Yangında depo küle döndü. Ekiplerin küçük bir noktada devam eden yangını söndürmek için çalışması sürdüğü bildirildi.

İzmir'de palet deposunda yangın (FOTO GALERİ)

Söndürme çalışmaları sırasında Bornova Kaymakamı Fatih Genel ile Belediye Başkan Vekili Yahya Yıldız da bölgeye gelip yetkililerden bilgi aldı.



Öte yandan, yangın bölgesine yaklaşık 500 metre uzaklıkta olan Bornova Belediye Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne ait barınakta kalan 80 köpek, dumandan etkilenmemeleri için daha güvenli olan farklı bir alana alındı.





HAYVANLAR YANGINDAN ZARAR GÖRMEDİ

İzmir'in Bornova ilçesi Pınarbaşı semtindeki palet fabrikasının üretim ve depo alanında çıkan yangın nedeniyle, yakındaki Bornova Belediye Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne ait barınakta bulunan kedi ve köpekler, duman ve ısıdan etkilenmemeleri için kafeslerden çıkarılarak tahliye edildi. Korunaklı bölgeye alınan hayvanların yangından etkilenmediği bildirildi.



Kediler merkezde araçlarda korunurken, köpekler ise bahçede tutuluyor. Bornova Belediyesi'nden yapılan açıklamada Hayvan Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'ndeki hasta kedi ve köpeklerin tedavilerinin sürdürüleceği belirtildi.

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ, SOĞUTMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

İzmir'in Boronva ilçesi Pınarbaşı semtindeki palet fabrikasının üretim ve depo alanında çıkan yangın, ekiplerin 3 saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Depoda, soğutma çalışmalarına başlandı. Yangı bölgesine getirilen iş makinesi yardımıyla da altta kalan köz halindeki ahşapların söndürülmesi sağlandı.



KÖPEK TELEF OLDU

Bu arada yangında, hemen yandaki iş yerinin bahçesinde bulunan bir köpek yanarak telef oldu, yine bazı araçların da özellikle plastik aksamları, yüksek sıcaklıktan etkilendi, zarar gördü.



YANGININ ÇIKIŞ NEDENİ ARIŞTIRILIYOR

Bazı fabrika çalışanları, yangının yandaki otluk alana sigara izmariti atılmasından kaynaklandığını öne sürdü. Ancak yangının neden çıktığı, sabotaj olup olmadığına yönelik hem itfaiye, hem de polisin araştırmasının, soğutma çalışmalarının tamamlanmasından sonra başlayacağı belirtildi.