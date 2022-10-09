İzmir'deki kız yurdu sapığı serbest bırakıldı

İzmir Buca’da kız öğrenci yurdu önünde mastürbasyon yaparken kameralara yakalanan ve hemen ardından gözaltına alınan zanlı serbest bırakıldı.

İzmir Gazi Ayşe Hanım KYK Kız Öğrenci Yurdu'nun önünde bina karşısına geçip mastürbasyon yapan S.A., polis ekiplerince yakalandı ve gözaltına alındı.

Kız öğrenci yurdunun önünde meydana gelen olayda, bina karşısında mastürbasyon yapan şüpheli, cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Videonun sosyal medyada yayınlanmasının ardından Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 30 noktada kamera incelemesi yapıldı.

Şüphelinin, 'cinsel taciz' suçundan kaydı olan S.A. olduğu belirlendi. S.A., polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. S.A. (46) ifadesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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