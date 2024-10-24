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İzmir'in dev AVM'sinde 2 çocuk dehşet saçtı

İzmir'in dev AVM'sinde 2 çocuk dehşet saçtı
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İzmir'in dev alışveriş merkezi Hilltown AVM'de güvenlik görevlisiyle tartışan 15 yaşındaki 2 çocuk, güvenlik personelini bacağından bıçaklayarak olay yerinden uzaklaştı.

Olay, dün akşam saat 17.30'da Karşıyaka ilçesinde bulunan Hilltown Alışveriş Merkezi'nin giriş kapısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre alışveriş merkezine geldiklerinde sürekli taşkınlık çıkartan T.Ö. (15) ve U.F. (15) adlı çocuklar, yine AVM'ye girmek istedi.

İzmir'in dev alışveriş merkezi Hilltown AVM'de güvenlik görevlisiyle tartışan 15 yaşındaki 2 çocuk, güvenlik personelini bacağından bıçaklayarak olay yerinden uzaklaştı.

Çocukların AVM'ye girmesi üzerine güvenlik görevlisi Muhammet S. (34) onları dışarı çıkartmak istedi. Bunun üzerine çocuklar ve güvenlik görevlisi arasında tartışma çıkarken güvenlik görevlisi Muhammet S. bacağından bıçaklandı.

İzmir'in dev alışveriş merkezi Hilltown AVM'de güvenlik görevlisiyle tartışan 15 yaşındaki 2 çocuk, güvenlik personelini bacağından bıçaklayarak olay yerinden uzaklaştı.

Olayı gerçekleştiren çocuklar AVM'den koşarak kaçarken, güvenlik görevlisi kanlar içerisinde yere yığıldı. Muhammet S., durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Çiğli Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Saldırıya uğrayan güvenlik görevlisinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İzmir'in dev alışveriş merkezi Hilltown AVM'de güvenlik görevlisiyle tartışan 15 yaşındaki 2 çocuk, güvenlik personelini bacağından bıçaklayarak olay yerinden uzaklaştı.

Ellerini kollarını sallayarak uzaklaştılar, polis kısa sürede yakaladı

Olayın ardından kaçan iki çocuk, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Güvenlik kamera görüntülerinden tespitleri yapılan çocuklardan, T.Ö. saat 19.00 sıralarında Çiğli İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, U.F. ise saat 22.00 sıralarında Karşıyaka Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince yakalandı. Çocuklar sorgulanmak üzere Bostanlı Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.

İHA

Etiketler AVM karşıyaka hiltown avm izmir güvenliği bıçakladılar
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