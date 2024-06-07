Jandarmadan ''kaçak sigara'' operasyonu

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin gerçekleştirdiği çalışmalarda 450 paket kaçak sigara ele geçirildi ve bir kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Talas İlçe Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince Kayseri - Malatya karayolu üzerinde uygulama yapıldı.

Yapılan uygulamada M.İ.A.'nın sürücüsü olduğu tırda Çay ve Tütün Tespit Köpeği ile birlikte yapılan aramalarda 450 paket bandrolsüz sigara ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.