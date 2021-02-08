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  4. 08 Şubat 2021 15:09

''Jigolo'' dolandırıcılığında yeni gelişme! 23 şüpheli adliyeye sevk edildi

Balıkesir'de 98 erkeği 'jigolo yapma vaadiyle' dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 49 şüpheliden 23'ü adliyeye sevk edildi.

''Jigolo'' dolandırıcılığında yeni gelişme! 23 şüpheli adliyeye sevk edildi
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Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü'ne başvuran kimliği açıklanmayan bir kişi, ‘jigolo yapılacağı’ vaadiyle kandırılıp dolandırıldığını bildirdi. Şikayet üzerine harekete geçen Balıkesir Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 29 Ocak günü, Gaziantep'te 3, İstanbul'da 46 şüpheliyi eş zamanlı operasyonla gözaltına aldı.

98 erkeği ‘jigola yapma' vaadiyle dolandırdıkları saptanan 10'u kadın 49 şüpheli, Balıkesir’e getirildi.

Şüphelilerden 23'ü emniyetteki işlemlerinin ardından bu sabah, adliyeye sevk edildi.

26 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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