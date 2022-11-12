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  4. Kabinede kriz! Bakan Bakan'ı suçladı

Kabinede kriz! Bakan Bakan'ı suçladı

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Amasra’da 42 madencinin hayatını kaybettiği madenle ilgili enerji bakanlığını suçladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, dün TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

42 işçinin yaşamını yitirdiği maden faciasında üstü örtülü Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’nü (MAPEG) suçladı.

Bilgin, Çalışma Bakanlığı’nın sorumluluğunun müfettişler üzerinden tespit yapıp rapor hazırlamak olduğunu belirterek “2015 yılında bu madeni kapatmışız. Her yıl da bu madene ceza kesmişiz” dedi.

CHP’li Yıldırım Kaya, “Kim yeniden açtı?” diye sordu.

Bilgin, işletmenin yargı kararıyla açıldığını söyledi, “Sadece madeni işletmeye açmamışlar, madeni kapatan müfettişlere de tazminat davası açmışlar, dava devam ediyor” diye ekledi.

Bu madenin sorunlu olduğunu bütün raporlarında ortaya koyduklarını savunan Bilgin, “MAPEG denilen yani Bayındırlık Bakanlığı bünyesinde olan bir yapının da bu işletmelerin ruhsatlandırılması ve işletilmesine onay verdiğinin bilinmesini isterim” dedi.

Etiketler vedat bilgin bakan bakanlık maden maden kazası maden patlaması
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