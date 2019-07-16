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KILIÇDAROĞLU: ''FETÖ'NÜN SİYASİ AYAĞI NEREDE?''
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  4. 16 Temmuz 2019 14:15

Kabus gibi ! Mersin ve Adana'da metil alkolden 3 ölüm daha

Bugün Mersin ve Adana'dan metil alkol zehirlenmesi sonucu 3 ölüm haberi daha geldi ve metil alkol sebepli ölü sayısı toplamda 17'ye yükseldi.

Kabus gibi ! Mersin ve Adana'da metil alkolden 3 ölüm daha
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Adana'nın Ceyhan ilçesinde dün akşam alkol aldıktan sonra uyuyan ve sabaha karşı fenalaştığı için çocukları tarafından metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan H.Ö. (64) buradaki ilk müdahalenin ardından ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Yoğun bakıma alınan H.Ö. yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. H.Ö.'nün cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Burada yapılan otopsi işleminin ardından H.Ö.'nün cenazesi yakınları tarafından teslim alınarak Ceyhan Yeni Mezarlık'ta defnedildi.

H.Ö.'nün ölümüyle birlikte Mersin, Adana ve Niğde'de metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle getirildiği hastanelerde hayatını kaybedenlerin sayısı 17'ye yükseldi.

BUGÜN İKİ ÖLÜM HABERİ DAHA GELMİŞTİ

Adana ve Mersin'de metil alkolden zehirlenen 2 kişi tedavi gördükleri hastanede hayatını kaybetmişti.

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