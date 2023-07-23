  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Kaçak göçmenlerin korkunç sonu! Hepsi öldü

Kaçak göçmenlerin korkunç sonu! Hepsi öldü

Kaçak göçmenlerin korkunç sonu! Hepsi öldü
Güncelleme:

Edirne'den Yunanistan'a açılan İpsala Sınır Kapısı'nda, tır parkındaki bir tırın dorsesine giren 4 kaçak göçmen aşırı sıcak ve havasızlık yüzünden hayatını kaybetti.

Edirne'de yurt dışına giden tırın dorsesine kaçak yollarla binen 4 düzensiz göçmen yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, İzmir'den Yunanistan'ın Selanik kentine yük taşıyan M.B, İpsala Tır Parkına geldiğinde kullandığı tırın dorsesinden sesler geldiğini duydu.

Bunun üzerine dorseyi açan sürücü, içeride 4 erkek düzensiz göçmenin hareketsiz yattığını gördü.

Sürücünün ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

 Bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, düzensiz göçmenlerden 2'sinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Keşan ve İpsala devlet hastanelerine kaldırılan diğer 2 düzensiz göçmen de yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Tırın sürücüsünün emniyetteki ifadesinde, son olarak Gelibolu'da mola verdiğini, düzensiz göçmenlerin burada dorseye binmiş olabileceklerini söylediği öğrenildi. 

 

 

 

Etiketler dorse tır kaçak kaçak göçmen düzensiz göçmen sığınmacı korkunç ölüm ölüm
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye yılın transfer çalımı: Zaha'yı Kap'a bildirdi
İstanbul'un burnunun dibinde ''su'' eylemi! Yolu kapattılar
Benzine bir okkalı zam daha
24 Temmuz haftası burç yorumları
Artvin'de Temmuz ayında kar topu keyfi
Üstsüz pozları ile gündeme gelen Nesrin Cavadzade'yle ilgili bomba iddia
İstanbul'da kan donduran cinayet: Cesedi bazadan çıktı
Kahramanmaraş'ta bir kabus daha: Orman yangını evlere sıçradı
Kahramanmaraş'ta korkutan deprem
İstanbul'da kabus! Bir kadını öldüresiyle dövdü, etrafa küfürler yağdırdı