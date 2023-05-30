Kaçak kafe yıkımında İBB İmar Müdürü darbedildi

İBB ekipleri, Üsküdar Meydanı'nın bütünlüğünü bozan kaçak yapıların yıkımına ilişkin çalışmalara devam ederken Üsküdar sahilindeki bir kaçak kafeyi yıkmak için harekete geçen ekipler saldırıya uğradı. Çıkan arbedede İBB İmar Müdürü Ramazan Gülten darbedildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Üsküdar sahilindeki bir kaçak kafeyi yıkmak için harekete geçti.

Kafenin kaçak ilavelerinin yıkımı sırasında İBB ekibi saldırıya uğradı. Alanda çıkan ve fiziki sataşmaya dönen gerginlik sırasında İBB İmar Müdürü Ramazan Gülte darbedildi.

İddiaya göre kafe sahipleri önce İBB Anadolu Yakası Zabıta Şube Müdürü Nazan Başelli ile tartıştı.

Kafe sahipleri daha sonra da İBB İmar Müdürü Ramazan Gülten'in üzerine yürüdü. Gülten, kafe sahipleri tarafından darbedildi. Saldırı sonrası basına yansıyan fotoğraflarda Gülten'in burnunun kanadığı görüldü.

DAHA ÖNCE DE ZABITAYA SİLAH ÇEKİLMİŞTİ

Mahkeme kararına rağmen Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ve Üsküdar Kaymakamlığı'nca engellen Üsküdar Meydanı'nın bütünlüğünü bozan kaçak yapıların yıkımı sırasında daha önce de benzer olaylar yaşanmıştı.

Üsküdar Belediyesi yetkisinde bulunan bir kafenin çatısına karar üzerine söküm işlemi için çıkan zabıta ekiplerine kim olduğu bilinmeyen bir kişi silah çekmişti.

Belindeki silahı çıkaran kişi, çalışanların aşağı inmesini istemişti. Üsküdar Belediyesi ekipleri bunun üzerine sahil alanından ayrılmıştı. Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili inceleme başlatmıştı. Büfe sahibinin yakını olduğu belirtilen T.S. gözaltına alınmıştı. Şüphelinin kullandığı tabancanın ise kuru sıkı olduğu kaydedilmişti.