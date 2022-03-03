Kaçarak evlenen çiftin öldürülmesiyle ilgili yeni gelişme

Kırşehir'de kaçarak evlenen 24 yaşındaki Vildan ve 25 yaşındaki Osman Ç. çiftinin öldürülüp gömülmesi ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Gizli tanığın ifadesinde, Vildan'ın annesi Kadriye i.'nin, yakınlarına, "Cesetleri ne yaptınız? Ormanda bırakmasaydınız. Keşke suya atsaydınız ya da toprağa gömseydiniz" dediği ortaya çıktı.

Olay, 31 Ocak 2020'de Kaman ilçesi Bayramözü köyünde meydana geldi. Su tesisatçısı Osman Ç. ile amcasının oğluyla dini nikahla birlikte yaşayan Vildan i., Kasım 2020'de kaçarak evlenip ilçe merkezine yerleşti. Vildan ve Osman Ç.'ten 2 gün haber alamayan yakınları, jandarmaya başvurdu. Ç.'in ailesi, Vildan'ın Bayramözü'nde yaşayan ailesinden şüphelendiklerini söyledi. Jandarmanın köydeki araştırmalarıyla Vildan ve Osman Ç.'in cesetleri, Dağbaşı mevkisinde toprağa gömülmüş halde bulundu. Çiftin tabancayla öldürülüp gömüldüğü belirlendi.

Kaman İlçe Jandarma Komutanlığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında, Vildan'ın babası Veysi, annesi Kadriye, ağabeyleri Recep, Ramazan ve Resul, halasının oğlu Berhude i., ablası Hatice S., eniştesi Mehmet S. ile dini nikahla birlikte yaşadığı Resul i. gözaltına alındı. Vildan- Osman Ç. çifti ise ilçede toprağa verildi. İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 9 sanıktan 8'i çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı, Mehmet S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sanıkların hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi

Tutuklu sanıklar Berhude i., Hatice S., Veysi i. ve Kadriye i. hakkında 'tasarlayarak yakın akrabayı kasten öldürme' ve 'töre saikiyle öldürme' suçundan, Ramazan i., Resul i., Recep i. ve Resul i. hakkında ise 'cinsel saldırıya teşebbüs', 'yakın akrabayı eziyet çektirerek kasten öldürme' ve 'töre saikiyle öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet istemiyle dava açıldı. Tutuksuz sanık Mehmet S.'in ise 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle cezalandırılması istendi. Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

15 Aralık'ta resmi nikanla evlenmişler

Jandarma ekiplerininin incelemesinde, Vildan Ç.'in ailesinin baskısıyla amcasının oğlu olan Resul i. ile dini nikahla evlendirildiği ancak Vildan'ın olaydan yaklaşık 2 ay önce sevgilisi Osman Ç. ile kaçtığı belirlendi. Vildan ve Osman Ç., 15 Aralık 2020'de resmi nikahla evlendi. i. ailesi de kızlarını barışmak için yeniden eve çağırdı. Eve gelen Vildan Ç., ailesi tarafından darbedildi, ardından baskıyla Osman Ç.'i arayıp 'barışma' bahanesiyle eve çağırdı. Eve giden Osman Ç., i. ailesiyle tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle Osman ve Vildan Ç. bıçaklanıp, ormanda tabancayla vurulup öldürüldü. Çiftin cansız bedenleri, Dağbaşı mevkisindeki araziye götürülüp gömüldü. Osman Ç.'in babası İsmail Ç.'in şikayetiyle jandarmanın oluşturduğu özel ekip, 30 saat süren çalışmanın ardından çiftin cesetlerini toprağa gömülü halde buldu.

Sanıkların ifadeleri ortaya çıktı

Vildan Ç.'in dini nikahlı eşi olduğunu belirten Resul i., savcılıkta verdiği ifadede, "Eşim bana mektup bırakarak evden gitti. Mektupta 'ben gerilla olacağım, artık dağa çıkacağım' yazıyordu. Benim başka bir suçtan dolayı kesinleşmiş hapis cezam olduğu için Vildan ile resmi nikah yapamadık. Eşim Vildan i.’nin kiminle kaçtığını bilmiyordum. Olay günü Veysi, Berhude, Hatice, Kadriye, Ramazan, Recep ve Resul ile birlikte aynı ortamdaydık. Vildan'a tokat attım. Osman da o sırada 'sen kimsin de benim eşime vuruyorsun' dediği anda Osman ile birlikte olduğunu öğrendim. 'Vildan’ın kocası ben miyim, Osman mı?' diyerek ailesine sordum. Hepsi de kafasını önlerine eğerek bir şey diyemediler. Ben de 'Allah belanızı versin' diyerek olay yerinden uzaklaştım. Ben bir şey yapmadım. İkisinin de öldüğünü sosyal medyadan öğrendim" dedi.

Vildan Ç.'in halasının oğlu Berhude i. ise, "Osman ile Vildan'ın cesetlerini kuzenim Recep i. ile beraber gömdük. Pişmanım" derken, Vildan'ın babası Veysi i. de "Vildan ve Osman'ı biz öldürmedik. Bizim bir suçumuz yok. Hakkımızdaki hiçbir suçlamayı kabul etmiyoruz. Onları imam nikahlı eşi Resul i. öldürdü" ifadelerini kullandı.

Kadriye i. de "Osman ve Vildan'a biz bir şey yapmadık. Onları dini nikahlı eşi Resul öldürdü" ifadelerini kullandı. Diğer sanıklar Recep, Ramazan ve Resul i. ile Hatice S. de suçsuz olduklarını söyledi.

Gizli tanık anlattı

Yaşanan olayda gizli tanığın verdiği ifade de iddianamede yer aldı. Gizli tanığın ifadesinde, "Olay günü haklarında ceza istenen sanıklar bir aradaydı. Hepsi birlikte hareket etti. Vildan Ç.'in ablası Hatice S., Vildan'ı arayarak, "Kaman'a gelin. Annemle babam sizi affedecekler. Ellerini öpün, barışın' dedi. Önce Vildan eve geldi. Kendisi evde darbedildi. Vildan'a eşi Osman'ı aramasını söylediler. Vildan da Osman'ı barışma bahanesiyle eve çağırdı. Osman da eve geldi. Osman evde sopalarla darbedildi. Kendisine evin banyosunda çeşitli eziyetler yapıldı. Sonrasında Vildan'ın babası Veysi, ağabeyleri Resul ve Recep, halasının oğlu Berhude ile dini nikahlı eşi Resul i. ikisini ormana götürdü. Orada tabancayla vurularak öldürüldüğünü öğrendik. Öldürüldükten sonra ilk önce ormana bırakılmış. Eve geldiklerinde Vildan'ın annesi Kadriye i., 'Cesetleri ne yaptınız? Ormanda bırakmasaydınız. Keşke suya atsaydınız ya da toprağa gömseydiniz' dedi. Bunun üzerine aynı kişiler yeniden ormana giderek Osman ve Vildan'ın cesetlerini toprağa gömdü. Sonrasında evdeki delilleri yok ettiler" dediği öğrenildi. Davanın ilk duruşması, Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesi'nde 12 Mayıs'ta görülecek.