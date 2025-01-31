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Kadın öğretmene veli dayağının cezası bu oldu

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İstanbul Sarıyer'de bir kadın öğretmene yumruk atan velinin yargılandığı davada saldırgan velinin 4 bin 40 TL para cezası ödemesi hükmedildi...

Sarıyer'de 26 Nisan 2024’de Prof. Dr. Kemal Yiğitoğlu Ortaokulu’nda meydana gelen olayda, başka bir okuldan ara dönemde gelen bir öğrencinin, başka bir öğrenciye akran zorbalığı yaptığını gören kadın öğretmen N.Ö. , öğrenciyi uyardı. Bunun üzerine tepki gösteren öğrenci, "Bana nasıl davranacağınızı öğreneceksiniz" diyerek babası A.Ç.'yi okula çağırdı. Okula gelen veli, koridorda gördüğü öğretmene yumrukla saldırdı. A.Ç.'nin tekme ve yumruklarıyla yaralanan öğretmen, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Saldırgan A.Ç. yakalanarak gözaltına alındı.

 'EBEVEYNLİK DUYGUSUYLA VURDUM'

Olayla ilgili başlatılan soruşturmada A.Ç.'nin savcılığa verdiği ifadesinde, "Okul yönetimi ve sınıf öğretmeni N.Ö.'den 26 Mart 2024'de Sarıyer Çocuk Büro Amirliği'nde 'Kötü muamele' konusunda adli olarak şikayetçi olmuştuk. Olay tarihinde oğlumun, 'Baba çabuk gel, beni bir odaya kapattılar. Ben de kaçtım. Beni tekrar odaya kapatmaya çalışıyorlar. Bana müdür, Necla hoca ve Sümeyra hoca bir şeyler imzalatmaya çalışıyorlar. Çabuk gel, yetiş" demesi üzerine okula gittim. Okula gittiğimde oğlumu alarak müdür beyin odasına yürüdüm. Bu sırada koridorun karşısından Necla hocanın elinde çay bardağı ile gülerek bize doğru geldiğini gördüm. Bana doğru dalga geçer gibi, 'Beni şikayet etmenin bedelini ödeyeceksiniz' dedi. Ben de o an, istem dışı olarak, çocuğumun da yanımda ağlamasından dolayı bir anlık kızgınlık ve ebeveynlik duygusuyla Necla hocaya vurdum. Sonrasında okulun dışına çıktım. Çok pişmanım" dediği öğrenildi.

ADLİ PARA CEZASI

Cumhuriyet savcısı tarafından hazırlanan iddianamede şüpheli A.Ç.'nin 'Kamu görevlisini basit bir tıbbi müdahaleyle giderilebilecek ölçüde kasten yaralama' suçundan 9 aydan, 1 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Olayla ilgili İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen dava bugün karara bağlandı. Tarafların savunmalarını dinleyen mahkeme heyeti, sanık A.Ç.'nin 'Kamu görevlisini basit bir müdahaleyle giderilebilecek ölçüde kasten yaralama’ suçundan 4 bin 40 lira adli para cezası ödemesine hükmetti. (DHA)

DHA

Etiketler öğretmen veli veli şiddeti yumruk öğretmene yumruk sarıyer istanbul
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