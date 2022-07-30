Kahreden kaza! Otomobille çarptığı çocuk kendi oğlu çıktı

Afyonkarihisar'da bir kişi otomobil ile ilerlediği sırada yola çıkan çocuğa çarptı. Arabadan indiğinde kendi oğluna çarptığını gören babanın dünyası başına yıkıldı. Hastaneye kaldırılan çocuk tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi'nde H.S. (39) otomobil ile ilerlediği sırada 8 yaşındaki oğlu Y.S., bir anda yola çıktı. Durumu geç fark eden baba ise çocuğa çarptı. Çarpmanın etkisi ile yere düşen Y.S. yaralandı. TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen ambulansla üniversite hastanesine kaldırılan küçük çocuk kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından polis tarafından inceleme başlatıldı.