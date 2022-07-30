  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Kahreden kaza! Otomobille çarptığı çocuk kendi oğlu çıktı

Kahreden kaza! Otomobille çarptığı çocuk kendi oğlu çıktı

Kahreden kaza! Otomobille çarptığı çocuk kendi oğlu çıktı

Afyonkarihisar'da bir kişi otomobil ile ilerlediği sırada yola çıkan çocuğa çarptı. Arabadan indiğinde kendi oğluna çarptığını gören babanın dünyası başına yıkıldı. Hastaneye kaldırılan çocuk tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi'nde H.S. (39) otomobil ile ilerlediği sırada 8 yaşındaki oğlu Y.S., bir anda yola çıktı. Durumu geç fark eden baba ise çocuğa çarptı. Çarpmanın etkisi ile yere düşen Y.S. yaralandı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen ambulansla üniversite hastanesine kaldırılan küçük çocuk kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından polis tarafından inceleme başlatıldı.

Etiketler afyonkarahisar trafik kazası
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Tuba Büyüküstün ve Murat Boz'un ateşli sahneleri olay oldu
RTÜK'ten Netflix'in dizisine inceleme
İstanbul'un yarım asırlık ağaçları kesildi, konut projesi geliyor
Türkiye'nin ''şakkadanak'' ekonomisti Necmettin Batırel'den yeni iddia
''Utanç'' festivalinde 100 yunus balığı öldürüldü
Hızla yükselişe geçen altın fiyatları için dikkat çeken tahmin
Eğlenmek için arkadaşlarıyla dışarı çıkan genç kadının hayatı 1 gecede alt üst oldu
Zam üstüne zam gelen benzin ve motorinle ilgili dikkat çeken artış
Türkiye'nin turizm cennetinde vahşet! ''Genç kızı katledip cinayeti örtbas etmek istediler''
Alevilerden AK Parti'ye rest: ''Bu ikiyüzlülüktür!''