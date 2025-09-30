Kahreden olay! 7'nci kattan zemine çakılan asansörde can verdi

  1. Anasayfa
Mersin'in Tarsus ilçesinde bir apartmanda halatı koparak zemine çakılan asansördeki 27 yaşındaki 1 çocuk annesi kadın hayatını kaybetti.

Olay, sabah saatlerinde Altaylılar Mahallesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. Belediye personeli P.K.'nın işe gitmek için evden çıktıktan sonra 7'nci katta bindiği asansörün halatı koptu. K.'nın bulunduğu kabin, zemine çakıldı. Binada oturanların ihbarı üzerine adrese sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kabinden ağır yaralı halde çıkarılan P.K., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Burada tedaviye alınan K., doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Evli ve 1 çocuk annesi P.K.'nın cansız bedeni otopsi için morga götürüldü. 

