Kahreden ölüm! 11'inci kattan döndü

Adana'da 12 katlı apartmanın 11'inci katındaki yangın merdiveninden düşen Miray Azra F. (13), hayatını kaybetti.

Olay, dün saat 19.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi 2000 Evler Mahallesi'nde meydana geldi. 12 katlı apartmanın 11'inci katındaki yangın merdiveninden bir çocuğun düştüğünü gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni durumu bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Düşen çocuğun apartmanda oturan M.A.F. olduğu tespit edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde ağır yaralı olduğu anlaşılan çocuk ambulansla yakındaki özel hastaneye kaldırıldı. M.A.F., doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. M.A.F.'nin cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Polis, M.A.F.'nın ölümüyle ilgili intihar ihtimalini de göz önünde bulundurarak çalışma başlattı.