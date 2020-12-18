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  4. 18 Aralık 2020 19:26

Kamyonet kasasında kumar oynadılar!

Düzce'de, kamyonetin kasasında kumar oynadığı tespit edilen 8 kişiye 25 bin 200 lira para cezası kesildi.

Kamyonet kasasında kumar oynadılar!
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Düzce'de polis, dün akşam Tokuşlar Mahallesi'nde park halindeki kamyonetin kasasında toplananlar olduğunu tespit etti. Ekipler, kamyonetin kasasını kontrol ettiklerinde 8 kişiyi kumar oynarken yakaladı.

Yapılan incelemede, içerideki ışığın dışarıya yansımaması için kamyonet kasasının özel malzemelerle kapatıldığı belirlendi. Kamyonet kasası içerisindeki malzemeler ile bir miktar paraya el koyan ekipler, 8 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri için 3 bin 150'şer lira para cezası kesti.

 
Kamyonet trafikten menedilirken, sahibine de idari para cezası uygulandı.

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