Kamyonet kasasında kumar oynadılar!

Düzce'de polis, dün akşam Tokuşlar Mahallesi'nde park halindeki kamyonetin kasasında toplananlar olduğunu tespit etti. Ekipler, kamyonetin kasasını kontrol ettiklerinde 8 kişiyi kumar oynarken yakaladı.

Yapılan incelemede, içerideki ışığın dışarıya yansımaması için kamyonet kasasının özel malzemelerle kapatıldığı belirlendi. Kamyonet kasası içerisindeki malzemeler ile bir miktar paraya el koyan ekipler, 8 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri için 3 bin 150'şer lira para cezası kesti.



Kamyonet trafikten menedilirken, sahibine de idari para cezası uygulandı.