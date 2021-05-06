Kamyonetin kasasına düşen 3 yaşındaki Miray hayatını kaybetti

İzmir'in Karabağlar ilçesinde kamyonetin kasasına düşen 3 yaşındaki Miray Karakız U. hayatını kaybetti.

Dün akşamüstü İzmir'in Karabağlar ilçesinde 4'üncü kattaki evlerinin penceresine çıkan 3 yaşındaki Miray Karakız U., dengesini kaybeder park halinde bulunan kamyonetin kasasına düştü. Küçük kız, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Dün saat 16.00 sıralarında Devrim Mahallesi 3753/23 Sokak'ta meydana geldi. 4 katlı binanın en üst katında oturan Aysu ve Kabil U. çiftinin çocukları Miray Karakız U., pencereye çıktı.

Minik Miray kamyonetin kasasına düştü

Dengesini kaybeden U., park halindeki kamyonetin kasasına düştü. Yaralanan minik Miray, ailesi tarafından özel bir hastaneye götürüldü. Burada yapılan ilk müdahalesinin ardından Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen küçük Miray, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.