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  4. 03 Haziran 2017 17:34

Kan donduran cinayette flaş gelişme

Afyonkarahisar’da, 8 ay önce ortadan kaybolan 16 yaşındaki Hatice T.’nin, annesinin bir televizyon programında itirafının ardından başlatılan soruşturma kapsamında aranan Soner Aktaş, Denizli’de yakalandı.

Kan donduran cinayette flaş gelişme
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Afyonkahisar’da 8 ay önce kaybolan ve annesinin bir televizyon programında öldüğünü itiraf etiği Hatice T.’nin öldürülmesine yönelik soruşturma sürüyor. Denizli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü İnfaz Büro Amirliğin gelen ihbarı değerlendiren ekipler, katil zanlısının Denizli’nin Merkezefendi ilçesi Sevindik Mahallesinde olduğunu tespit etti. Operasyon düzenleyen ekipler, Soner Aktaş'ı gözaltına aldı.
Emniyette ifadesi alınan Soner A., sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Soner A., sorgulanmak üzere Afyonkahisar’a gönderildi.

CANLI YAYINDA İTİRAF ETMİŞTİ

8 ay önce ortadan kaybolan 16 yaşındaki Hatice T. için canlı yayına katılan anne Fadime T., canlı yayında zanlının Soner Aktaş'ın kendisini tehdit ettiğini söylemişti. 'Soner, kızımı kaçıracağını söyledi, ben de öldür dedim, bildiklerimi anlatmadım çünkü Soner beni öldürmekle tehdit etti' diyen anne ttuklanmıştı.

İHA

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