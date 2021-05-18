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Kan donduran itiraf: ''Kızımı boğarak öldürdüm''

Kan donduran itiraf: ''Kızımı boğarak öldürdüm''

İzmir'in Buca ilçesinde 29 yaşındaki Zeynep V. evinde ölü bulundu. Olayın ardından genç kadının annesi ''Kızımı boğarak öldürdüm'' diyerek polise teslim oldu.

Olay, dün saat 13.00 sıralarında Laleli Mahallesi'nde 5 katlı bir apartmanın giriş katında meydana geldi. İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giden Ayşe V., kızı Zeynep V.'yi boğarak öldürdüğünü söyleyip teslim oldu. Ayşe V.'nin ifadesi doğrultusunda sağlık ekibiyle eve giden polisler, Zeynep V.'nin cesediyle karşılaştı. Yapılan incelemede Zeynep V.'nin boğularak öldürüldüğü belirlendi. Zeynep V.'nin cansız bedeni, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polis ekipleri Ayşe V. İle eşi Saffet V. ve oğlu Ömer V.'yi gözaltına aldı.

'EŞARBIMLA BOĞDUM'

Ayşe V.'nin polise verdiği ifadede, "Kızım uyuşturucu bağımlısıydı. Sürekli olarak bu yüzden aramızda kavga çıkıyordu. Yine kavga çıktı, boğuşurken yere düştük. Sonra onu eşarbımla boğdum" dedi.

Şüphelilerin, polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

DHA

Etiketler izmir buca cinayet
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