Kan donduran rakam! Türkiye'de 1 ayda 21 kadın öldürüldü

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun yayımladığı rapora göre, nisan ayında 21 kadın erkekler tarafından katledildi, 23 kadın ise şüpheli şekilde hayatını kaybetti.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, kadın cinayetleri verilerinin yer aldığı 2023 Nisan Ayı Raporu’nu yayımladı. Rapora göre, 21 kadın erkekler tarafından katledildi, 23 kadın ise şüpheli şekilde ölü bulundu.

Raporda yer alan bilgilere göre, 21 kadından; 5’i boşanmayı istemek, barışmayı, evlenmeyi, ilişkiyi reddetmek gibi kendi hayatına dair karar almak istediği için, 2’si ekonomik gerekçelerle, biri gürültüden kaynaklı kavga bahanesiyle, biri arazi anlaşmazlığı öne sürülerek öldürüldü. 12 kadının ise hangi nedenle öldürüldüğü tespit edilemedi.

Aynı zamanda rapor nisan ayında katledilen kadınların yüzde 43’ünün evli olduğu erkekler tarafından öldürüldüğünü ortaya koydu. Öldürülen 21 kadının 9’u evli olduğu erkek, biri eskiden evli olduğu erkek, biri eskiden birlikte olduğu erkek, 2’si akrabası, 3’ü oğlu, 3’ü tanıdığı biri, biri de babası tarafından katledildi.

Öldürülen kadınların 11’i evinde, 5’i sokakta, biri arabada, biri iş yerinde, biri ahırda, bir çadırda katledildi. Rakamlar öldürülen kadınların yüzde 52’si evlerinde katledildiğini ortaya koydu. Katledilen kadınların yüzde 67’si kesici aletler ile öldürüldü. Bu ay öldürülen kadınların 14’ü ateşli silahlarla, 5’i kesici aletlerle, biri boğularak hayattan koparıldı.