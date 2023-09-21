Kanalda cesedi bulunmuştu! Acı gerçek ortaya çıktı

Şanlıurfa'da, sulama kanalında cansız bedeni bulunan 15 yaşındaki çocuğun intihar ettiği ortaya çıktı.

Olay, dün akşam saatlerinde Ballıca Mahallesi'nden geçen DSİ’ye ait sulama kanalında meydana geldi. Emirler Mahallesi'nde oturan 9'uncu sınıf öğrencisi F. A., 3 gün önce evden ayrıldı. Eve dönmeyen A.'nın ailesi, çevrede yaptığı aramada kayıp çocuklarını bulamayınca jandarmaya başvurdu. Arama çalışması başlatan jandarma ekipleri, bölgede geçen DSİ’ye ait sulama kanalı kenarında A.’nın telefon ve cüzdanını buldu. F.A.’nın kanala düşmüş olabileceği ihtimali üzerine dalgıçlar arama yaptı. Aramalarda F.A.’nın cenazesine ulaşıldı.

Olayla ilgili soruşturmayı yürüten jandarma ekipleri, kanal kenarında bulunan cep telefonu incelemesinde F. A.’nın ölmeden önce kayıt yaptığını tespit etti. A.’nın kanal kenarında yaptığı kayıtta helallik isteyerek “Sevdiklerimin üzülmemesini istiyorum. Babam hakkını helal etsin ve onu sevdiğimi bilsin. Hiçbir zaman babam beni öpmedi. Ben onu öpmedim. Böyle bir fırsatım olmadığı için çok şansızım. Hakkını helal etsin diyorum. Sonrasında kimsenin namusuna Allah’a şükür el uzatmadık. Kimseye bir borcum yok, ölüm sebebim bir sıkıntı olduğundan değil” dediği belirlendi.

F. A.'nın cenazesi yakınları tarafından toprağa verildi.

DHA