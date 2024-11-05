  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Karadeniz'de denizden bir canavar çıktı

Karadeniz'de denizden bir canavar çıktı

Karadeniz'de denizden bir canavar çıktı
Güncelleme:

Sinop açıklarında avlanan balıkçıların ağına takılan 3,5 kilogram ağırlığındaki fener balığı ilgi çekti.

Karadeniz'in Sinop açıklarında avlanan balıkçıların ağlarına, 3,5 kilogram ağırlığında fener balığı takıldı. Genellikle Akdeniz ve Ege Denizi'nde rastlanan balığın Karadeniz'de ağa takılması balıkçıları şaşırttı. Balıkçı Şükrü Can, fener balığının Akdeniz ve Ege'de avcılığı yapılan bir balık türü olduğunu belirterek, "Bizim buralara ait bir balık değildir. Akdeniz kökenli bu balığa daha önceleri ufak çaplarda rastlantı olmuştu 3,5 kilogram geliyor. Normalde Akdeniz'de derin sularda yaşar” dedi.

Sinop açıklarında avlanan balıkçıların ağına takılan 3,5 kilogram ağırlığındaki fener balığı ilgi çekti.

Balığı gördüklerinde şaşırdıklarını ifade eden Can, "Bu balık türü daha çok sıcak suları sever. O nedenle Akdeniz ve Ege Bölgelerinde sık görülür ama uzun yıllar sonra Karadeniz'de bizim ağlarımıza takıldı. Tabii, ilk gördüğümüzde biraz şaşırdık. Sonuçta bölgemizde avlanmayan bir balık. Şu an tezgahımıza koyduk. Birçok vatandaşımız ilk kez gördüğü için balık ilgi odağı haline geldi. Çok sayıda kişi fotoğrafını çekiyor" diye konuştu.
Karadeniz balık yemekleri arasında fener balığının yeri olmadığını fakat balıktan lezzetli yemekler çıkartılabileceğini belirten Can, “Bizim kültürümüzde fener balığı yoktur. Fener balığının kafa kısmından çok güzel bir çorba olur. Kuyruk kısmından da şiş ve fener balığı güveç olur. Balık nadir olduğu için pek de bileni ve seveni yoktur” şeklinde konuştu.

Sinop açıklarında avlanan balıkçıların ağına takılan 3,5 kilogram ağırlığındaki fener balığı ilgi çekti.

Öte yandan Can, 3,5 kilogram ağırlığındaki balığın kilosunun 250 liradan satışa sunulduğunu sözlerine ekledi.

İHA

Etiketler karadeniz  Sinop balıkçı balık 5 kilogram ağırlığı fener balığı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Petrol devi BP Türkiye'den tamamen çekildi Petrol devi BP Türkiye'den tamamen çekildi Ankara'da dehşet: Başından vurulan kurye yaşadığı kabusu anlattı Ankara'da dehşet: Başından vurulan kurye yaşadığı kabusu anlattı Sergen Yalçın Süper Lig'in şampiyonunu ilan etti Sergen Yalçın Süper Lig'in şampiyonunu ilan etti Gözaltına alınan Fenerbahçe tribün lideri tutuklandı Gözaltına alınan Fenerbahçe tribün lideri tutuklandı Meslek meslek, memur ve emeklilerin sadaka gibi zammı belli oldu Meslek meslek, memur ve emeklilerin sadaka gibi zammı belli oldu Eski milletvekilinin vize başvurusunun neden reddedildiği belli oldu Eski milletvekilinin vize başvurusunun neden reddedildiği belli oldu Hava durumu raporuna bakan bir daha baktı: Önce donacağız, sonra terleyeceğiz! Hava durumu raporuna bakan bir daha baktı: Önce donacağız, sonra terleyeceğiz! Kardeniz Kılıç yazı bitiremedi Kardeniz Kılıç yazı bitiremedi Çocuktan Al Haberi'nin yıldızı Çitos Efe'yi gören tanıyamadı Çocuktan Al Haberi'nin yıldızı Çitos Efe'yi gören tanıyamadı Süper Lig'e Victor Osimhen bombası düştü! Süper Lig'e Victor Osimhen bombası düştü!
Sibel Kekilli değişimiyle şaşırttı: Gören o mu diye sordu Sibel Kekilli değişimiyle şaşırttı: Gören o mu diye sordu Sıfır faizli hoşgeldin kredisinde en yüksek krediyi veren banka değişti Sıfır faizli hoşgeldin kredisinde en yüksek krediyi veren banka değişti Cinsiyeti tartışma konusu olan Cezayirli boksörün erkek olduğu kanıtlandı Cinsiyeti tartışma konusu olan Cezayirli boksörün erkek olduğu kanıtlandı CHP'li Belediye Başkanı'ndan DEM Parti resti! CHP'li Belediye Başkanı'ndan DEM Parti resti! Ankara'da servis minibüsleri çarpıştı: 21 yaralı var Ankara'da servis minibüsleri çarpıştı: 21 yaralı var Türkiye'nin kamuflaj ustası ''hayaleti'' bir kez daha görüntülendi! Türkiye'nin kamuflaj ustası ''hayaleti'' bir kez daha görüntülendi! Kayyum kararı sonrası belediye karıştı: 75 gözaltı var Kayyum kararı sonrası belediye karıştı: 75 gözaltı var Cehennemin dünyadaki kapısı açıldı: Çok sayıda can kaybı var! Cehennemin dünyadaki kapısı açıldı: Çok sayıda can kaybı var! İnternette ''artık bunu da yapmamışlardır'' dedirten vurgun İnternette ''artık bunu da yapmamışlardır'' dedirten vurgun Genç kadın misafirliğe gittiği evde korkunç bir şekilde hayatını kaybetti Genç kadın misafirliğe gittiği evde korkunç bir şekilde hayatını kaybetti