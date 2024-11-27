Karavanda birlikte yaşadığı sevgilisini öldürdü, jandarma gelince intihar etti

Bolu'da birlikte karavanda yaşadığı sevgilisi S.A.'yı öldürdüğü iddia edilen S.Ş., olay yerine jandarma ekibi gelince tabancayla intihar etti. Karavanın yakınında kazılı boş mezar bulundu.

Olay, dün Kıbrıscık ilçesi Karacaören ve Alemdar köyleri arasında bulunan Cuma Deresi mevkiinde meydana geldi. Her ikisi de evli olan S.Ş. ve S.A., 2,5 yıl önce birlikte karavanda yaşamaya başladı. A.'dan bir süredir haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya haber verdi. Karavanın olduğu bölgeye giden jandarma ekiplerini, S.Ş. karşıladı. Ş., jandarma ekibine A.'nın hasta olduğunu ve karavanda uyuduğunu söyledi. Jandarmanın S.A.’yı görmek istediğini söylemesi üzerine bir anda karavana giren Ş., kendisine ait tabancayla yaşamına son verdi. Ekiplerin karavanda yaptığı incelemede S.A.'nın kanlar içerisinde hareketsiz yattığı görüldü. Bölgede yapılan aramada, karavanın yakınına kazılmış boş mezar bulundu. S.Ş.’nin, öldürdüğü S.A.’yı gömmeyi planladığı belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma sürerken, S.Ş.’nin eşinin Eskişehir’de S.A.’ın ise Bursa’da yaşadığı öğrenildi. Ş. ve A.'nın cenazeleri defnedilmek üzere memleketlerine gönderildi.

DHA