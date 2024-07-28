Kars'ta can pazarı: Minibüsün camından fırladılar

Kars'ta inşaat işçilerini taşıyan minibüsle otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen kazada can pazarı yaşandı. Kazada 3'ü ağır 8 kişi yaralandı.

Kaza, sabah erken saatlerde Selim Sarıkamış karayolu Selim ilçe merkezi kavşağında meydana geldi.

İnşaat işçilerini taşıyan minibüsle otomobil kavşakta çarpıştı. Minibüsünün camlarından fırlayan yaralılar yola savruldu.



Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere sevk edildi.

Hastaneye sevk edilen 8 yaralıdan 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.



Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.

İHA