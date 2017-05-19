Kastamonu'da korkunç kaza: 3 ölü

Kastamonu'nun Tosya İlçesi'nde kontrolden çıkarak karşı şeride geçip kargo kamyonuyla çarpışan otomobilde 3 kişi öldü.



Kaza, D-100 Karayolu'nun Yeni Sanayi Kavşağı mevkisinde meydana geldi. Samsun'dan İstanbul yönüne giden 62 yaşındaki Mustafa Soyanıt kontrolündeki 41 PR 155 plakalı otomobil, iddiaya göre kavşağa hızlı girince yağmurun da etkisiyle kontrolden çıktı. Devrilip takla atarak karşı şeride geçen otomobil, 53 yaşındaki Ahnmet Tunç yönetimindeki 38 SP 275 plakalı bir kargo şirketine ait kamyon ile çarpıştı.







Hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Mustafa Soyanıt ile araçta bulunan eşi 57 yaşındaki Zülfiye Soyanıt ve 47 yaşındaki Temel Odabaş olay yerinde öldü. Kazadan yara almadan kurtulan kamyon sürücüsü Ahmet Tunç, otomobilin takla atarak üzerine doğru geldiğini söyleyerek, "Araca çarpmamak için manevra yaptım ama kurtaramadım" dedi.



Cumhuryiet Savcısının incelemesinden sonra ölen 3 kişinin cesetleri araçtan çıkarılıp Tosya Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapalı kalan yol, araçların kaldırılması ardından tekrar açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.





