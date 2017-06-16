Katil abi kalaşnikoflu çatışmada görüldü

Sultanbeyli'de özel bir bankada çalışan ve ailesiyle birlikte kalan Ceylan Timuroğlu (24), evine gelen ağabeyi Erhan Timuroğlu (38) tarafından şubat ayında öldürüldü. Her yerde aranan Timuroğlu bu kez Kadıköy'de bir galeriye silahlı saldırı düzenleyenler arasında yer aldı. Aranırken bir iş adamının evini ve ofisini de kurşunladığı belirlenen Danıştay saldırısı ve Cumhuriyet Gazetesine el bombalı saldırı sanığı Erhan Timuroğlu’nun Kadıköy’deki galeriye saldırı anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı.



Hürriyet'ten Çetin Aydın'ın haberine göre Erhan Timuroğlu’nun, kız kardeşi Ceylan Timuroğlu’nu sevgilisi olduğu iddia edilen Bekir Teker’le sinemaya gittiği için öldürdüğü öne sürüldü. Ancak Bekir Teker, daha sonra yaptığı açıklamada, Ceylan Timuroğlu’nun sevgilisi olmadığını, olay günü de sinemaya gitmediğini açıkladı.

Danıştay saldırısı ve Cumhuriyet gazetesine el bombalı saldırı sanığı Erhan Timuroğlu, her yerde aranırken mayıs ayında M.İ. adlı işadamından 200 bin dolar haraç almak için silahla ofisine giderek tehdit ettiği, evini ve işyerini kurşunladığı ortaya çıkmıştı.



Polis, Erhan Timuroğlu’nu iki olaydan her yerde ararken, bu kez Kadıköy’de ortaya çıktı. Önceki akşam Kadıköy’de bir galeride Kalaşnikofların da kullanıldığı çatışma çıktı. Olayda yoldan geçen iki kişi hafif şekilde yaralandı.

Polis galeriye saldıran grupta Erhan Timuroğlu’nun da olduğunu belirledi. Saldırı yapılan galerinin Bekir Teker’e ait olduğu, saldırı sırasında da Teker’in galeride olduğu belirlendi. Aylardır aranmasına rağmen bulunamayan Erhan Timuroğlu’nu yakalamak için Asayiş Şube Müdürlüğü’nün yanı sıra Organize Şube Müdürlüğü de devreye girdi.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

İstanbul’da kız kardeşi Ceylan Timuroğlu’nu öldürdüğü iddiasıyla aranırken, bir iş adamının evini ve ofisini kurşunladığı belirlenen Danıştay saldırısı ve Cumhuriyet Gazetesine el bombalı saldırı sanığı Erhan Timuroğlu’nun Kadıköy’deki galeriye saldırı anındaki güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.