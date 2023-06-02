Kayıp kız çocuğunun cansız bedeni bulundu
Ağrı'da sabah saatlerinde kaybolan 6 yaşındaki kız çocuğunun cansız bedeni bulundu.
Ağrı’nın merkeze bağlı 100. Yıl Mahallesi'nde babasıyla beraber hayvanlara bakmak için ahırların bulunduğu alana giden 6 yaşındaki M.A.Ü., babası hayvanlara baktığı esnada arabada bekledi.
İşini bitirdikten sonra arabaya dönen baba, kızını araçta göremeyince aramaya başladı. Ancak kızını bulamayınca durumu polis ekiplerine bildirdi.
Kentte sabah saatlerinden itibaren yapılan aramalarda minik M.A.'nın cansız bedenine ahırların bulunduğu bölgede bulunan bataklıkta ulaşıldı. M.A.Ü.’nün cenazesi Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
İHA
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